Як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку: практичні поради
У четвер, 16 травня, українці відзначають неофіційне народне свято - День вишиванки. Проте не можна забувати, що догляд за вишиванкою - від прання й сушіння до зберігання - потребує особливої уваги та обережності, оскільки це вбрання часто виготовляють з делікатних тканин і прикрашають вишитими вручну орнаментами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найкраще прати, сушити й зберігати вишиванку, чи потрібно її прасувати, а також як доглядати за старовинним вбранням.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vishivanki.com, Ukr Glamour, Oleshchuk.com.
Зміст
- Як правильно прати вишиванку
- Як найкраще сушити вишиванку
- Чи потрібно прасувати вишиванку
- Де і як зберігати вишиванку
- Як доглядати за старовинними вишиванками
Як правильно прати вишиванку
Прати вишиванку найкраще вручну - у прохолодній або ж теплій воді (температурою 30-40 градусів за Цельсієм).
Якщо є необхідність - можна замочити її у теплій мильній воді (без вибілюючих чи хлорованих засобів, від яких може вицвісти колір) на 15-25 хвилин.
В цілому використовувати під час прання варто рідкий і м'який миючий засіб для делікатних тканин (допускається використання порошку для делікатного кольорового прання).
Прати слід дуже обережно - якщо і терти, то зовсім легенько й лише ті місця, де немає вишивки (щоб її не пошкодити).
Випраний вишитий виріб слід одразу прополоскати в літній воді, злегка віджати й струсити.
Для відновлення кольору ниток та їх блискучості вишиванку можна покласти на декілька хвилин у холодну воду з оцтом, після чого - знову віджати та струсити.
У випадку, коли річ потребує накрохмалення, краще зробити це одразу після прання.
Якщо ж ви - категорично проти ручного прання, вишиванку можна (на свій страх і ризик) покласти у спеціальний захисний мішечок і закинути до пральної машини. У такому випадку використовувати варто режим для делікатних тканин або ж режим "ручного прання".
Вишиті речі найкраще прати рідкими засобами та вручну (ілюстрація: freepik.com)
Як найкраще сушити вишиванку
Після прання вишиванку не радять викручувати. Для видалення зайвої вологи краще використати чистий білий махровий рушник - покласти вишитий виріб на нього й скрутити, неначе рулет.
Коли ж рушник вбере в себе зайву вологу, вишиванку варто розкласти горизонтально на іншому - сухому - рушнику й залишити до повного висихання.
Дехто радить також:
- сушити вишиванку навиворіт (малюнком всередину)
- уникати прямого сонячного проміння (щоб запобігти вицвітанню кольорів)
Якщо ж ви хочете сушити вишиванку на вішаку (у висячому вигляді, вертикально), подумайте двічі, адже так виріб може деформуватися - розтягтися й втратити початкову форму.
Під час сушіння вишиванок не радять також використовувати сушарку, адже температура в ній може пошкодити тканину та вишивку.
На природі й під сонцем вишиванку краще не сушити (ілюстрація: freepik.com)
Чи потрібно прасувати вишиванку
Прасувати вишиванку можна, але з дотриманням низки умов:
- з виворітного боку (щоб захистити вишивку від пошкоджень)
- на м'якій основі (що зберегти вишивку об'ємною)
- через тонку тканину або марлю (як прошарок між праскою та вишитим виробом)
- на низькій температурі (або ж у режимі для делікатних тканин)
- рухаючи праскою в напрямку нитки основи (щоб тканина не деформувалась)
Дехто радить також так зване "вологе прасування":
- коли виріб ще трохи вологий
- через вологу тканину чи марлю
- з використанням функції парового прасування
Щойно випрасовану вишиванку не варто одразу складати - краще залишити її на вішаку або горизонтально, щоб волокна мали можливість прийняти правильну форму.
Прасувати слід обережно (ілюстрація: freepik.com)
Де і як зберігати вишиванку
Після прання, сушіння та прасування вишиванки потрібно потурбуватись про її якнайкраще зберігання на м'якому та широкому вішаку (щоб зменшити навантаження на тканину):
- у спеціальному захисному тканинному чохлі (щоб виріб міг "дихати")
- у сухому, провітрюваному й темному місці (подалі від вологи та сонячного проміння)
- у місці, захищеному від комах (щоб уникнути пошкодження тканини міллю)
Якщо ж ви надаєте перевагу горизонтальному зберіганню речей - вишиванку потрібно обережно скласти (уникаючи "гострих" згинів) й покласти на полицю так, щоб зверху на неї нічого не давило. Дехто вважає, що так можна якнайкраще уникнути розтягування тканини.
Складати вишиванки краще так, щоб "малюнок" не заминався (ілюстрація: freepik.com)
Як доглядати за старовинними вишиванками
На думку етнологині Людмили Дмитрук, за старовинним одягом не доглядають - його зберігають.
"Доглядають за одягом, який носять, а старовинний одяг носити не можна. Старовинному одягу, як і будь-яким іншим зразкам нашої культурної спадщини, місце в музеї чи приватній колекції (хоча всі хороші колекції рано чи пізно стають музеями чи передаються в музеї)", - вважає експертка.
Вона додала, що у сучасній цивілізованій музейній практиці не існує такого способу зберігання або ж експонування музейних предметів як "носіння на живих людях, покази та фотосесії".
"Тому якщо ви є власником навіть однієї старовинної сорочки, закликаємо відповідально ставитись до нашої спадщини", - підсумувала етнологиня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вишиванки носили у давнину і яке значення вони мали.
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