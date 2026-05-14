Юбилейный День вышиванки в Украине и мире: когда праздновать в 2026 году и что с программой

07:30 14.05.2026 Чт
6 мин
В этом мае Всемирному дню вышиванки исполняется 20 лет, поэтому мероприятий будет немало
aimg Ирина Костенко
День вышиванки - важный праздник (фото иллюстративное: Getty Images)

В 2026 году Всемирный день вышиванки отмечает свой 20-летний юбилей. Нынешний праздник посвящен поддержке культурного наследия оккупированных регионов, объединяя людей в Украине и за границей.

Подробнее об истории происхождения праздника, его традициях, дате и программе в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Вышитые сорочки есть во всех странах. В чем уникальность украинских вышиванок

Главное:

  • Большой юбилей: в 2026 году Дню вышиванки исполняется 20 лет.
  • Историческое развитие: праздник прошел путь от студенческой инициативы в Черновцах до проекта всемирного масштаба.
  • Когда праздновать: Всемирный день вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая, так что в этом году он приходится на 21 число.
  • Главная тема: нынешний праздник посвящен культурному наследию оккупированных регионов Украины.
  • Как приобщиться: одеть вышиванку, сделать фото, задонатить на ВСУ и почтить память павших героев новой традицией - "Вышитой лентой памяти".
  • Программа-2026: мероприятия по случаю Дня вышиванки запланированы не только в украинских городах, но и в ряде зарубежных локаций.
  • Флешмоб: украинцев по всему миру призывают создавать "живую цифру 20" и делиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #WorldVyshyvankaDay20.

История происхождения праздника

Традиция отмечать День вышиванки зародилась на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича в 2006 году.

Именно тогда студентка (в то время) Леся Воронюк обратилась к своим друзьям с идеей выбрать день, чтобы всем вместе одеться в вышитые рубашки.

Так сформировалась команда единомышленников - оргкомитет праздника, который до сих пор активно работает и развивает эту идею.

Сначала акцию поддержали лишь несколько десятков студентов и преподавателей, однако уже в следующем году к ней начали присоединяться другие факультеты университета.

Из года в год День вышиванки разрастался по всей Украине благодаря студенчеству и неравнодушным гражданам, а в 2010 году (благодаря украинской диаспоре), праздник получил статус Всемирного.

В 2015 году, учитывая важность события и запросы насчет просветительско-гуманитарных проектов, оргкомитет праздника создал соответствующую общественную организацию - "Всемирный день вышиванки".

Сегодня Всемирный день вышиванки призван объединить украинцев сквозь пространство и время, распространяя и актуализируя:

  • как вышитые украинские рубашки - вышиванки;
  • так и украинское культурное наследие в целом.

Как определяется дата праздника

Основанная студентами акция сегодня стала одним из самых любимых и массовых праздников украинцев и солидарных с Украиной иностранцев по всему миру (к нему ежегодно присоединяется более 100 стран).

Этот день важен еще и тем, что превратился по сути:

  • в важную объединяющую просветительскую площадку по реализации различных проектов в Украине;
  • в неотъемлемую составляющую культурной дипломатии за границей.

Вычислить дату Всемирного дня вышиванки - просто, ведь праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая.

Такой "фиксированный день", по словам организаторов, был выбран по многим причинам.

Но основная из них - День вышиванки должен приходиться именно на рабочий день (как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев).

Следовательно, в этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать 21 мая - в Украине и мире.

Традиции праздника и программа в 2026 году

В 2026 году Всемирному дню вышиванки исполняется 20 лет.

"За эти годы он приобрел невиданные масштабы, его знают и отмечают во всем мире и на всех континентах. Наша команда гордится каждым, кто ежегодно в третий четверг мая надевал вышиванку. Только благодаря вам традиция живет и будет жить еще много десятилетий", - констатировали ранее его организаторы.

Уточняется, что нынешний праздник посвящен культурному наследию оккупированных регионов Украины - Донецкой области, Луганской области, Крыма, Херсонской области, Запорожской области и Харьковской области.

Отметить юбилей Всемирного дня вышиванки не сложно:

  • надеть вышиванку и сделать фото;
  • поблагодарить себя и единомышленников рядом за поддержку праздника;
  • почтить память погибших защитников;
  • задонатить на Силы обороны Украины.

"Ведь надевать вышиванку - это быть ответственным за будущее Украины", - напомнили организаторы праздника.

С украинцами поделились также официальной программой мероприятий по случаю этого дня в Черновцах и Киеве.

Сообщается также, что в этом году в День вышиванки создают новую традицию "Вышитая лента памяти" - в честь павших защитников и защитниц Украины.

В рамках празднования Всемирного дня вышиванки всем неравнодушным украинцам и друзьям нашей страны сообщили также о запуске флешмоба "Мир в вышиванке. Украина в сердце. 20".

Автором идеи такой акции выступила волонтер и общественный деятель Майя Фисюк.

"В этот день украинцы в разных уголках планеты объединяются в один символ "20" - количество лет традиции, ставшей голосом нации в мире", - объяснили гражданам.

Суть флешмоба заключается в том, что его участники:

  • одеваются в вышиванки и формируют "живое" число 20;
  • внутри цифры "0" размещают два флага - государственный флаг Украины и флаг страны пребывания;
  • делают историческое фото или видеозапись;
  • распространяют эти материалы на страницах в соцсетях - обозначая страницу Всемирного дня вышиванки и используя хэштег #WorldVyshyvankaDay20.

Флешмоб "Мир в вышиванке. Украина в сердце. 20" (иллюстрация: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)

Многочисленные мероприятия по случаю 20-летия праздника запланированы не только в Украине, но и за границей.

Так, например, в Будапеште (Венгрия) 17 мая состоится презентация проекта "Вышитые разговоры поколений".

Его главным событием станет презентация 12 вышитых древних украинских рубашек, созданных благодаря непосредственному изучению аутентичных оригиналов.

В рамках мероприятия гости также смогут:

  • посетить выставку аутентичных древних костюмов из частного собрания коллекционера и знатока украинской традиционной одежды Христины Благодир;
  • создать собственный элемент одежды через технику вышивки и украсить свою вещь уникальным орнаментом;
  • посмотреть художественно-документальный фильм "Наследие нации".

Детали проекта "Вышитые разговоры поколений" (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)

В течение 21-24 мая в Турине (Италия) запланирована выставка "Украинское вышитое наследие", на которой будут представлены:

  • аутентичные рубашки ручной работы;
  • редкие экспонаты возрастом более 100 лет;
  • работы мастеров, коллекционеров и исследователей, которые сохраняют и восстанавливают традицию.

Кроме того, в рамках программы - показ документального фильма "Наследие нации" и благотворительный проект "Сорочка для защитника".

Детали о выставке "Украинское вышитое наследие" (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)

На 23 мая в Вильнюсе (Литва) запланировано другое уникальное культурное событие - большой совместный украинско-литовский хор Vyshyvanka Choir 2026, посвященный Дню вышиванки.

Ожидается, что инициатива объединит сотни участников - как символ поддержки Украины и дружбы между двумя народами.

Детали о Vyshyvanka Choir 2026 (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)

Напомним, ранее мы сообщали, что на самом деле означают орнаменты на вышиванке и что могут символизировать цвета на ней.

Кроме того, мы объясняли, как правильно ухаживать за вышиванкой (от стирки и сушки до хранения) и как могут выглядеть украинские вышиванки через 10 лет.

Читайте также, когда в Украине создали уникальную военную вышиванку и чем украинские рубашки отличаются от "чужих" (в частности российских и белорусских).

