Вишиті сорочки є у всіх країнах. У чому унікальність українських вишиванок: пояснює етнолог

Вишитий одяг не є винятково українським - подібні речі існують у багатьох народів. Але в Україні він набув особливого значення.

У чому унікальність українських вишитих сорочок

За словами експерта, вишитий одяг є на всіх континентах світу. Зокрема, усі країни, які розташовані навколо України, мають у своїй культурі вишиті сорочки, хоча вони й відрізняються візуально.

"Однак цю різницю складно відстежити та пояснити. Наприклад, такий крій, як у косоворотки, він не власне російський. Він також притаманний для України, прийшов зі Сходу. У білорусів і поляків також є такий крій", - розповідає Володимир.

За своєю суттю вишивки Щибря не вважає українські вишиті сорочки унікальними. На його думку, ця неповторність полягає в іншому

"Для нас вишитий одяг став більше, ніж просто одягом. Цей одяг став маркером нашої ідентичності, і ми його дуже часто трактуємо на сьогодні як зв'язок з Україною. В інших країнах таке явище не прослідковується. Якщо воно і є, то воно там поодиноке, а в нас це явище масове", - каже фахівець.

Також, за його словами, унікальність у розвиткові. У сучасних умовах вишиті сорочки постійно змінюються, ускладнюються, прослідковуються нові рішення.

"Тут активніший масовий процес, аніж це відбувається в інших країнах. Хоча в Європі національний одяг також виводять на новий рівень. Але баварці, в яких більш консервативна ментальність, відтворюють точні копії, але більш кітчові версії - для різних фестивалів і подій", - каже дослідник.

Різниця в поняттях "вишита сорочка" та "вишиванка"

Володимир Щибря пояснює, що існує кілька різних понять: народний одяг, традиційна вишита сорочка, вишиванка.

"Треба розуміти, про що ми говоримо і що ми подаємо. Якщо це давня традиційна вишивка, там є певні канони, певні ознаки. А коли говоримо про вишиванку, не про сорочку вишиту, це вже сучасна річ, яка може бути якою завгодно, і можна вишити там що завгодно", - пояснює експерт.

Варто додати, що канони створення вишиванки мали свою чітку структуру та традиції, характерні для тієї чи іншої місцевості. На початок XX століття десь ще жевріла ця традиція.

"А до середини XX століття з'являється таке явище, як вишиванка. Це наслідування давньої сорочки, але це імітація", - наголошує Володимир Щибря.