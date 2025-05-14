"Земля вишита окопами": в Україні створили унікальну військову вишиванку (фото)

Медіацентр Головного управління комунікацій Збройних сил України взяв участь у презентації військової вишиванки під назвою "Оберіг". Її виготовила одна з українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Збройних сил України у Facebook.

Який вигляд має військова вишиванка та чому

Українцям розповіли, що в основу вишитої сорочки лягла оригінальна ілюстрація медіацентру Головного управління комунікацій ЗСУ "Наша земля вишита окопами".

"Окопи дійсно оберігають наших військових, поки військові на фронті оберігають всіх українців", - поділився її автор і дизайнер медіацентру Ярослав Копаниця (який особисто брав участь у бойових діях із перших днів війни й отримав поранення).

Презентація військової вишиванки (фото: facebook.com/AFUkraine)

За його словами, воїни "захищають українську землю, поки сама українська земля захищає їх".

"Ця ідея лягла в основу нашої оригінальної ілюстрації", - пояснив дизайнер.

Військова вишиванка має "чоловічий" і "жіночий" варіант (фото: facebook.com/AFUkraine)

Уточнюється, що на презентованій вишиванці традиційний український візерунок - стилізований під лінію укріплень.

Візерунок, стилізований під лінію укріплень (фото: facebook.com/AFUkraine)

"Під час презентації кілька військових вишиванок вручили українським воїнам, власникам бойових нагород. Дякуємо їм та кожному, хто пройшов окопи, за захист. Слава Україні!", - підсумували у прес-службі ЗСУ.

Публікація ЗСУ (скриншот: facebook.com/AFUkraine)