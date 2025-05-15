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Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки

Четвер 15 травня 2025 15:07
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Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки День вишиванки відзначають щороку в травні (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

У майбутньому вишита сорочка стане повноцінною частиною щоденного гардероба, а не лише святковим елементом.

Таке бачення висловлює засновниця бренду GAPTUVALNYA Наталія Гергелюк, яка розповіла про свій підхід в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, головне завдання - вивести вишиванку за межі обрядовості та повернути їй статус речі для щоденного носіння.

"Я маю великі сподівання, що через 10 років вишита сорочка стане абсолютно звичайною частиною повсякденного гардероба, і я більше не буду чути питання: "А яке сьогодні свято?", коли виходитиму у вишитій сорочці в будній день", - каже вона.
Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки
Вишиванка - це стильне рішення (фото: архів дизайнерки)

Вона впевнена, що сучасна мода дозволяє органічно вписати символічний український одяг у міське середовище.

"Мені дуже хочеться, щоб ми змогли вивести вишиванку за межі святковості та обрядовості, щоб це був не лише одяг для особливих випадків, а й звичайний елемент щоденного стилю", - додає дизайнерка.

За її словами, майбутнє вишиванки - це поєднання комфорту, елегантності та національного самовираження.
Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки
Вишиванку можна і треба поєднувати із сучасними речами (фото: архів дизайнерки)

День вишиванки: що відомо про свято

Зародилось це свято на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році, коли студентка Леся Воронюк запропонувала друзям обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.

Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею.

Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.
Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки
Як українці відзначають День вишиванки (фото: freepik.com)

Так, завдяки студентству, День вишиванки розростався Україною кожного наступного року. У 2010 році, завдяки українській діаспорі, свято набуло статусу Всесвітнього.

Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - дуже просто. Щороку свято відзначають третього четверга травня.

За словами організаторів, такий "фіксований день" вибрали з багатьох причин, але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невіддільною частиною життя українців.
Як виглядатимуть українські вишиванки через 10 років: прогноз дизайнерки
15 травня - День вишиванки (фото: freepik.com)

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День вишиванки Стиль життя Вишиванка Тренди
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