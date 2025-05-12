"Молитва без слів": що означають кольори на українській вишиванці

Всесвітній день вишиванки щороку припадає на третій четвер травня. Це свято відзначають не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах світу.

Докладніше про те, коли саме святкувати День вишиванки, а також що символізують вишиті сорочки українців та їхні кольори, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли відзначати День вишиванки у 2025 році

В цілому вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - не складно. Достатньо зазирнути у календар і знайти третій четвер травня.

Такий "фіксований день", за словами організаторів свята, було обрано з багатьох причин.

Основна з них - День вишиванки повинен припадати на робочий день, як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців.

Цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть в Україні та світі 15 травня. Його буде присвячено окупованій РФ українській культурній спадщині.

Що символізує українська вишиванка

Згідно з інформацією Тернопільського обласного методичного центру народної творчості (ТОМЦНТ), вишиванка - генетичний код людини:

українську вишивку називають "молитвою без слів";

а сорочку-вишиванку - головним оберегом людини.

"Адже вишита сорочка упродовж багатьох століть використовувалася українцями в повсякденному гардеробі й водночас сприймалася як оберіг - символ здоров'я та краси. Відомо ж бо, одяг, який найближче до тіла - це своя сорочка", - пояснили у центрі.

Уточнюється, що в українців недарма є вислів "народитися в сорочці" - бути щасливим у житті.

"Тож перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу... Орнамент оберігав їх власників від зла, недобрих поглядів, невдач та хвороб. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі - так, щоб малюнок торкався тіла", - розповіли українцям.

Що означають різні кольори на вишиванках

Завідувачка відділу народної творчості та методично-просвітницької роботи ТОМЦНТ Людмила Пітик пояснила, що енергетична та інформаційна функції, які виконує вишивка на національному одязі українців, унікальна.

Не дивно, що наш народ споконвіку ставився до вишиванки як до святині. Вишивані сорочки береглися як реліквії, передавалися з покоління в покоління, з роду в рід.

Червоний колір вишиванки підсилює енергію, символізує щастя, любов, достаток і веселощі.

Найчастіше він присутній на весільних чоловічих сорочках. Хоча такі сорочки одягали й молоді дівчата, які приносили своєю красою радість присутнім.

Чорний колір (на противагу червоному) нагадує про сум, горе, смерть.

Вишиванки цього кольору наші предки могли одягати на похорон. Хоча у деяких регіонах сорочки з чорною вишивкою носили літні чоловіки.

"Одна з найоригінальніших чорних вишиванок - борщівська. Така сорочка розшита чорними нитками. Є переказ, що коли турки й татари знищили практично всіх чоловіків у Борщеві, жінки цього і сусідських поселень впродовж декількох поколінь одягали саме такі чорно-білі сорочки - на знак скорботи на печалі", - розповіла Пітик.

Білий колір - це символ кохання та невинності, радості та світлих подій, тому вишиванки в таких тонах вважаються святковими.

Вишивка "білим по білому" (художній прийом, в якому рельєфний візерунок вишивки створює гру світла) використовувалась на противагу чорному кольору.

Зелений колір символізує духовний спектр. Він асоціюється з природніми витоками, вважається благодатним, сприяє спокійному життю.

Небесно-сині кольори символізують воду, тобто жіноче начало, символ непорочності. Тому найчастіше їх одягали дівчата ще до заміжжя.

Жовтий та золотий кольори стоять у вишивці "окремо". Вони трактуються як кольори небесного вогню, кольори Сонця та символізують божественну мудрість та багатство.