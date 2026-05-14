Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ

Держслужба з надзвичайних ситуацій показала кадри столиці після атаки Росії в ніч на четвер. На фото - зруйновані будинки, дим та пожежі, евакуація потерпілих і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост ДСНС Києва.

Фото: рятувальники на місцях надзвичайних подій у Києві (ДСНС Києва)

Мер Віталій Кличко у свою чергу додав, що станом на ранок 14 травня відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Поранених госпіталізували до медзакладів міста, а ще двом людям надали допомогу амбулаторно .

Також у ДСНС розповіли детально, які наслідки фіксуються у кожному з районів. Зокрема:

"Сьогодні росія підступно атакувала Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста", - написали у пресслужбі.

Найголовніще щодо наслідків атаки РФ на Київ

Було відомо про численні пожежі, пошкодження житлових будинків та автомобілів, пошкодження нежитлових будівель, ТЦ та на АЗС; повідомлялось про людей під завалами.

Росіяни скерували на столицю в ніч на четвер дрони, балістику та крилаті ракети. Наразі наслідки обстрілу уточнюються.