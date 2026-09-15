Ймовірне підвищення ПДВ для допомоги бізнесу заклали в бюджет-2027

Уряд заклав у проєкт державного бюджету на 2027 рік підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Однак це потребуватиме схвалення окремого закону Радою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів України.

Підвищити ПДВ хочуть для запуску страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки підприємців. Для цього уряд в проєкті держбюджету передбачив ресурс у 58,7 млрд гривень.

"Одним із можливих джерел його формування є підвищення стандартної ставки на 1 відсотковий пункт - з 20% до 21%. Остаточне рішення щодо такого заходу потребуватиме законодавчого врегулювання", - йдеться в публікації Мінфіну.

Крім того, ще 8,3 млрд гривень уряд хоче спрямувати на захист паливного бізнесу від воєнних ризиків. Для цього можуть підвищити акциз на пальне.

Кабмін хоче страхувати бізнес, який атакує РФ

Нагадаємо, днями міністр економіки Олександр Кравченко розповів, що Кабмін напрацьовує механізм страхування бізнесу, який потерпає від російських ударів. Для цього, за його словами, планується створити окремий фонд.

Міністр не виключав, що фонд можуть поповнювати коштом підтримки міжнародних партнерів, а також шляхом збільшення ПДВ.

Як пояснював Кравченко, через ворожі атаки збитки українського бізнесу можуть сягнути 10 млрд доларів. Крім того, як заявляв прем'єр-міністр Сергій Корецький, через атаки на бізнес український держбюджет вже недоотримав близько 70 млрд гривень.