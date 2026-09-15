Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський
Україна збільшить закупівлі засобів РЕБ, переформатує роботу мобільних вогневих груп та посилить захист критичної інфраструктури від російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Провів Ставку. Серед ключових питань - контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів", - зазначив глава держави.
Президент також розповів про результати доповіді розвідок - було з'ясовано, на що найбільше направлена увага росіян у їхніх затверджених планах.
"Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель - контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", - йдеться у заяві Зеленського.
Захист логістики
Глава держави доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для логістичних потреб.
Обговорювались також виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами ЄС та Молдовою.
"Був звіт і по спроможностях Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання: важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ", - повідомив Зеленський.
Президент розповів, що Кабмін готує рішення щодо створення резервних логістичних шляхів у прифронтових областях, прораховані алгоритми комбінування залізничних і автобусних маршрутів.
Нагадаємо, сьогодні глава держави повідомив, що Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних "Шахедів".
Зазначимо, на АЗС Київщини посилять заходи безпеки на випадок повітряних атак. Працівникам заправок нададуть доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, якою користуються Сили оборони.