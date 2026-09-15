Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський

Україна збільшить закупівлі засобів РЕБ, переформатує роботу мобільних вогневих груп та посилить захист критичної інфраструктури від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Провів Ставку. Серед ключових питань - контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів", - зазначив глава держави.

Президент також розповів про результати доповіді розвідок - було з'ясовано, на що найбільше направлена увага росіян у їхніх затверджених планах.

"Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель - контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", - йдеться у заяві Зеленського.

Захист логістики

Глава держави доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для логістичних потреб.

Обговорювались також виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами ЄС та Молдовою.

"Був звіт і по спроможностях Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання: важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ", - повідомив Зеленський.

Президент розповів, що Кабмін готує рішення щодо створення резервних логістичних шляхів у прифронтових областях, прораховані алгоритми комбінування залізничних і автобусних маршрутів.