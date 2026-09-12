Український бізнес може втратити 10 млрд доларів, Кабмін шукає варіанти підтримки, - Кравченко

У 2026 році збитки українського бізнесу через постійні російські атаки можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Однак уряд уже готує нові рішення, щоб підтримати підприємців та економіку загалом.

Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко, повідомляє РБК-Україна .

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Як пояснив міністр, йдеться про дійсно безпрецедентні масштаби втрат через ворожі удари.

У КМУ усвідомлюють, що наявні програми - компенсації збитків, пільгового кредитування та "5-7-9" - не здатні покрити потреби всього бізнесу. Фактично вони працюють саме для МСБ.

"Тому цього року ми плануємо розширювати ці програми. Ми намагаємося реагувати на виклики. Але, на жаль, обмежені у фіскальному ресурсі. В Україні певною мірою зараз працює ринок страхування, який здебільшого підкріплений перестрахуванням за кордоном, зокрема Lloyd's у Великій Британії", - наголосив Кравченко.

За його словами, наразі уряд стикнувся із двома системними проблемами:

Це дорого.

Обсяг перестрахування дуже обмежений, і зараз він вичерпався.

Ба більше, портфелі обмежені, дуже ризиковані та не диверсифіковані.

"Нам здається, що абсолютний пріоритет для того, щоб підтримати українську економіку просто зараз, - дати державну та донорську підтримку для запуску розширеного механізму страхування. Ми хочемо забезпечити максимально ефективний спосіб використання фіскального ресурсу", - пояснив міністр.

Одне з ключових потенційних рішень - створити страховий фонд, який буде закривати first loss.

Кравченко наголосив, що йдеться про модель, яка передбачає страхову компенсацію до 10 млн доларів.

Логіка тут проста: хоча держава не має можливості компенсувати кожному підприємству 100% збитків, вона здатна створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови.

"Щоб були кошти швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти. І якомога швидше повернутися до роботи. Таке страхування коштуватиме 2% від суми покриття в межах встановленого ліміту. Ми співпрацюємо зі страховим ринком, який може підключитися і дострахувати решту ризиків", - зауважив міністр.

Враховуючи той факт, що саме держава візьме на себе перший ризик, вартість такого страхування стане набагато нижчою. Подібний механізм дійсно здатний запустити набагато ширше покриття.

Попри те, що точилося чимало дискусій із цього приводу, все ж вдалося налагодити позитивний діалог із міністерствами, Верховною Радою та отримати підтримку з боку бізнесу.

"Ми всі знаємо наші обмеження, нам треба шукати компенсатор. Фонд компенсації за нашою моделлю буде наповнюватися за рахунок кількох джерел. Ми розраховуємо, що держава буде давати якийсь капітал, як мінімум стартовий, а далі долучаться також донори. Але на старті нам потрібен капітал у 2-3 млрд доларів. Тобто ми говоримо, що це буде суттєва сума з боку України", - наголосив Кравченко.

Підвищення ПДВ - один зі сценаріїв

Також відбулося чимало обговорень на рівні Міністерства фінансів, міжнародних фінансових організацій та комітетів парламенту.

Із різних варіантів фінансування один із найбільш реалістичних, який ми розглядаємо зараз, - це підвищення ПДВ.

"Чому? Бо якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з точки зору масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення - сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими", - пояснив міністр.

За словами Кравченка, з точки зору timeline вкрай важливо запуститися максимально швидко. Йдеться саме про 2027 рік, якщо вдасться відшукати джерела фінансування.

Окрім того, важливо значно посилювати і корпоративне управління, і прозорість використання цих ресурсів.

"Для нас цей механізм - надважливий пріоритет. Якщо ми дійсно хочемо підтримати бізнес у тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. І це буде складний шлях. Але ми впевнені - крок уперед треба робити вже зараз. Дискусія з міжнародними партнерами займає час. І чим серйозніша позиція української сторони, готовність співфінансувати - тим більший шанс залучити серйозні гроші міжнародних партнерів. Ідея полягає в тому, щоб повертати економічні активи до роботи", - зауважив міністр.

На його переконання, всі галузі повинні знайти компроміс, щоб врятувати українську економіку.

"І це сигнал, що є якийсь більш-менш серйозний ресурс, який може абсорбувати ті ризики, з якими ми реально зараз стикаємося", - підсумував Кравченко.