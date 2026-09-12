У Кабміні допускають підвищення податків для допомоги бізнесу, який атакує РФ

В Україні розглядають можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ), щоб знайти кошти для страхового фонду, який має допомогти бізнесу вистояти під час атак РФ.

Про це журналістам заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко, повідомляє РБК-Україна .

За словами міністра, фонд компенсації планують наповнювати з кількох джерел. Йдеться, зокрема, про кошти держави та допомогу міжнародних донорів.

Однак для запуску механізму Україні необхідний значний стартовий капітал. За оцінкою Кравченка, йдеться щонайменше про 2-3 млрд доларів.

Підвищення ПДВ як один із варіантів

У Кабміні вже обговорювали можливі способи фінансування з Міністерством фінансів, міжнародними фінансовими організаціями та профільними комітетами Верховної Ради.

Серед різних варіантів одним із найбільш реалістичних наразі вважають саме підвищення ПДВ.

Кравченко пояснив, що цей механізм розглядають через можливість швидко отримати значний обсяг коштів. При виборі джерела фінансування враховували масштаб ресурсу, особливості його адміністрування та швидкість наповнення фонду.

"Сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими", - заявив міністр.

Водночас остаточного рішення про підвищення ПДВ із наведених слів міністра не випливає. Йдеться про один із варіантів, який наразі розглядають для наповнення страхового фонду.