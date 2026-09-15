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Главная » Бизнес » Экономика

Вероятное повышение НДС для помощи бизнесу заложили в бюджет-2027

22:32 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Вероятное повышение НДС для помощи бизнесу заложили в бюджет-2027 Фото: правительство предлагает повысить НДС (freepik.com)
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Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2027 год повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Однако это потребует одобрения отдельного закона Радой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов Украины.

Увеличить НДС хотят для запуска страхования бизнеса от военных рисков и другой финансовой поддержки предпринимателей. Для этого правительство в проекте госбюджета предусмотрело ресурс в 58,7 млрд гривен.

"Одним из возможных источников его формирования является повышение стандартной ставки на 1 процентный пункт - с 20% до 21%. Для окончательного решения по такой мере будет нужно законодательное урегулирование", - говорится в публикации Минфина.

Кроме того, еще 8,3 млрд гривен правительство хочет направить на защиту топливного бизнеса от военных рисков. Для этого могут повысить акциз на горючее.

Кабмин хочет страховать бизнес, который атакует РФ

Напомним, на днях министр экономики Александр Кравченко рассказал, что Кабмин нарабатывает механизм страхования бизнеса, который страдает от российских ударов. Для этого планируется создать отдельный фонд.

Министр не исключал, что фонд могут пополнять за счет поддержки международных партнеров, а также путем увеличения НДС.

Как объяснял Кравченко, из-за вражеских атак убытки украинского бизнеса могут достигнуть 10 млрд долларов. Кроме того, как заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, из-за атак на бизнес украинский госбюджет уже недополучил около 70 млрд гривен.

Также в Кабмине анонсировали запуск льготных кредитов до 1 млрд гривен для поддержки бизнеса.

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