Кабмін вперше озвучив збитки бюджету від російських атак на бізнес

"Ми очікуємо (станом на два тижні назад): близько 70 мільярдів гривень може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв'язку з атаками", - розповів очільник уряду.

Корецький зауважив, що ці підрахунки були зроблені два тижні тому, а удари по українському бізнесу продовжуються щодня.

"Але справедливості заради бізнес (за що щира вдячність всім: малому, середньому бізнесу, великому бізнесу) продовжують працювати, відновлюватись. Рівно, так само як і українці, які після нічних обстрілів нічних йдуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку, за що безмежна щира вдячність всім, хто тримається вже п'ятий рік війни", - додав він.