Кабмін вперше озвучив збитки бюджету від російських атак на бізнес
Кабмін підрахував, скільки грошей недоотримає український державний бюджет через ворожі удари по бізнесу.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"Ми очікуємо (станом на два тижні назад): близько 70 мільярдів гривень може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв'язку з атаками", - розповів очільник уряду.
Корецький зауважив, що ці підрахунки були зроблені два тижні тому, а удари по українському бізнесу продовжуються щодня.
"Але справедливості заради бізнес (за що щира вдячність всім: малому, середньому бізнесу, великому бізнесу) продовжують працювати, відновлюватись. Рівно, так само як і українці, які після нічних обстрілів нічних йдуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку, за що безмежна щира вдячність всім, хто тримається вже п'ятий рік війни", - додав він.
Російські атаки на український бізнес
Нагадаємо, росіяни активізували удари по українському бізнесу. Під ударами опиняються склади, логістичні центри, заводи, торгові центри та навіть АЗС.
Наприклад, минулого тижня під ворожим обстрілом опинилася тютюнова фабрика у Прилуках, яка випускає сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo. Через удар підприємство зупинилося.
А напередодні ворог атакував завод компанії Coca-Cola під Києвом. Це одне з найбільших виробництв безалкогольних напоїв у Європі.
Також після російського удару зупинився завод олії "Олейна" у Дніпрі. Підприємство також належить американській компанії.