Кабмін готує бізнесу кредити до 1 млрд гривень на тлі посилення терору РФ

Кабмін спільно з РНБО готує програму пільгового кредитування та спрощений доступ до оренди державного майна для підприємців. Заходи вживають для підтримки бізнесу в умовах постійних російських атак.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Пільгові кредити для підприємців

В Україні розробляють програму пільгового кредитування для поповнення обігових коштів бізнесу.

Згідно з ініціативою, підприємства зможуть отримати:

суму до 1 млрд грн для однієї компанії або групи підприємств;

компенсацію 5% від ринкової ставки;

можливість спрямувати ці кошти, зокрема, на закупівлю товарів.

"Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати й діяти на випередження. Щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, Уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів", - зазначив очільник Уряду.

Першочергова оренда держмайна

Для підприємців також планується спростити доступ до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони.

Таке рішення пояснюють тим, що після кожного ворожого удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно максимально швидко знаходити нові площі та відновлювати роботу.

Робота під час повітряних тривог

Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, аби тривалі повітряні тривоги не зупиняли постачання товарів людям.

Як підкреслив Корецький, якщо бізнес зупинятиметься щоразу під час сирени, країна втрачатиме робочі місця, податки та спроможність забезпечувати громадян необхідним.

Водночас рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент.

Усьому бізнесу дали три місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори в місцях надання послуг.

Розробку цих заходів детально обговорили на розширеній нараді за участі великих ритейлерів, представників Офісу Президента, АМКУ, Державної митної служби та Фонду держмайна.