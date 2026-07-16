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Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

09:28 16.07.2026 Чт
2 хв
Єлізаров не хоче продовжувати службу у ЗСУ через нові кадрові зміни в Кабміні
aimg Тетяна Степанова
Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова Фото: заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров (Getty Images)
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Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав у відставку. Причиною стало звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Як передає РБК-Україна про це Єлізаров повідомив у Facebook.

"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!", - наголосив Єлізаров.

У своїй заяві він також зазначив, що бажання продовжувати службу у ЗСУ не висловлює.

Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова

Фото: заява про звільнення Єлізарова (facebook.com/elizarov.pa)

Звільнення Федорова

Нагадаємо, 15 липня відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.

Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що президент Володимир Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.

Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.

Зокрема, за його словами, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

Президент також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.

Також нардепи назвали повний список тих, хто увійде до нового уряду.

Голосування за новий склад Кабміну відбудеться сьогодні, 16 липня.

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Міністерство оборони України Михайло Федоров Збройні сили України Повітряні сили України
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