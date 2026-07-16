Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку через звільнення Федорова
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав у відставку. Причиною стало звільнення міністра оборони Михайла Федорова.
Як передає РБК-Україна про це Єлізаров повідомив у Facebook.
"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!", - наголосив Єлізаров.
У своїй заяві він також зазначив, що бажання продовжувати службу у ЗСУ не висловлює.
Фото: заява про звільнення Єлізарова (facebook.com/elizarov.pa)
Звільнення Федорова
Нагадаємо, 15 липня відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.
Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що президент Володимир Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.
Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.
Зокрема, за його словами, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.
Президент також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.
Також нардепи назвали повний список тих, хто увійде до нового уряду.
Голосування за новий склад Кабміну відбудеться сьогодні, 16 липня.