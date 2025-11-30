ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Як не дощ, то туман": синоптик розповіла, яким в Україні буде перший день зими

Неділя 30 листопада 2025 14:08
"Як не дощ, то туман": синоптик розповіла, яким в Україні буде перший день зими Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 1 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні завтра, 1 грудня, буде переважно хмарно. У низці регіонів очікуються дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - розповіла Діденко.

За її словами, дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4-7 градусів тепла, на півдні +8-12 градусів тепла.

У Києві календарна зима прийде із хмарністю, невеликий дощ можливий завтра ввечері. Температура повітря +5-6 градусів тепла.

"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Тим часом листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

