"Як не дощ, то туман": синоптик розповіла, яким в Україні буде перший день зими

В Україні завтра, 1 грудня, буде переважно хмарно. У низці регіонів очікуються дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - розповіла Діденко.

За її словами, дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4-7 градусів тепла, на півдні +8-12 градусів тепла.

У Києві календарна зима прийде із хмарністю, невеликий дощ можливий завтра ввечері. Температура повітря +5-6 градусів тепла.

"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає", - додала синоптик.