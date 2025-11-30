"Как не дождь, так туман": синоптик рассказала, каким в Украине будет первый день зимы
В Украине завтра, 1 декабря, будет преимущественно облачно. В ряде регионов ожидаются дожди и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"Зима в Украине начнется осенней или весенней погодой. Преимущественно будет облачно, сыро, если не дождь, то туман", - рассказала Диденко.
По ее словам, дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье.
Температура воздуха в течение дня 1-го декабря ожидается +4-7 градусов тепла, на юге +8-12 градусов тепла.
В Киеве календарная зима придет с облачностью, небольшой дождь возможен завтра вечером. Температура воздуха +5-6 градусов тепла.
"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшие дни - вряд ли, разве что в конце недели похолодает", - добавила синоптик.
