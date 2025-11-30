ua en ru
"Как не дождь, так туман": синоптик рассказала, каким в Украине будет первый день зимы

Воскресенье 30 ноября 2025 14:08
UA EN RU
"Как не дождь, так туман": синоптик рассказала, каким в Украине будет первый день зимы Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 1 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 1 декабря, будет преимущественно облачно. В ряде регионов ожидаются дожди и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Зима в Украине начнется осенней или весенней погодой. Преимущественно будет облачно, сыро, если не дождь, то туман", - рассказала Диденко.

По ее словам, дожди вероятны на юге, в центральных областях, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье.

Температура воздуха в течение дня 1-го декабря ожидается +4-7 градусов тепла, на юге +8-12 градусов тепла.

В Киеве календарная зима придет с облачностью, небольшой дождь возможен завтра вечером. Температура воздуха +5-6 градусов тепла.

"Чтобы так сильно что-то изменилось в ближайшие дни - вряд ли, разве что в конце недели похолодает", - добавила синоптик.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Между тем ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

