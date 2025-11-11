Зима близько? В Укргідрометцентрі сказали, коли буде похолодання й чи чекати снігу

Сьогодні синоптичні процеси на території України зумовлені проходженням циклону. Проте пізніше ймовірний вплив на погоду більш прохолодного повітря з північного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Що буде з погодою найближчими днями

За словами експерта, синоптичні процеси, "які зараз складаються на території України, зумовлені проходженнями циклону".

Він рухається з південного заходу на північний схід і якраз-таки сьогодні зумовлює переважно хмарну та дощову погоду в більшості регіонів України.

"Надалі він вже буде відходити у північно-східному напрямку і завтра ще під його впливом буде залишатись більшість частини території України", - поділилась Птуха.

Вона пояснила, що з огляду на це в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності.

"Але переважно це вже будуть невеликі дощі. Скажімо так, як залишкові процеси", - уточнила синоптик.

Коли опадів в Україні стане менше

Представниця УкрГМЦ розповіла, що починаючи з четверга (13 листопада), "вже буде підвищуватись атмосферний тиск".

"Над територією України почне поширюватись поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що опади поступово припинятимуться", - пояснила фахівець.

Вона уточнила, що синоптики навіть розраховують "на певні прояснення в четвер та п'ятницю".

"Може бути більш така, комфортна погода", - додала Птуха.

Якою може бути температура повітря

Температура повітря в Україні найближчим часом істотно не змінюватиметься. Хоча у п'ятницю (14 листопада) може бути "трішечки тепліше".

"Ці дні ще в нас прохолодні... Нічна температура в нас утримується в межах 3-9 градусів тепла. А ось наступні ночі - на 13 і на 14 листопада - навіть ще можуть бути нижчими (0-6 градусів тепла в нічні години)", - повідомила синоптик.

Тим часом денні максимуми очікуються в межах +5+10 градусів за Цельсієм.

"Трішки тепліше в Україні буде 14 листопада - вже +8+13 градусів. І, звичайно, найтепліше в нас подекуди на Прикарпатті... Локально можуть підвищитись стовпчики термометрів до +16 градусів", - поділилась спеціаліст.

Коли Україну може накрити похолодання

"З неділі (16 листопада, - Ред.) ми знову очікуємо на заток більш прохолодного повітря з північного заходу. Тому в неділю очікуємо на зниження температури", - розповіла Птуха.

Вона зауважила, що йдеться поки що про погоду "без мінусів, скажімо так".

"Але вже наближаємось до цих позначок у нічні години на кілька днів. Саме на неділю і початок наступного тижня - певне зниження температури може бути", - визнала експерт.

Чи варто чекати снігу в Україні

З огляду на наступні кілька днів, за словами синоптика, опадів зі снігом поки що не очікують.

"Хіба що на високогір'ї Карпат, звичайно, під час проходження якихось атмосферних фронтів - там можуть бути опади змішаної фази... мокрий сніг", - додала представниця УкрГМЦ.

Водночас, згідно з її даними, "поки що таких ось інтенсивних процесів, які б утворювали сніговий покрив надалі, у найближчій синоптичній перспективі немає".

"Як буде проходити перебіг атмосферного фронту саме ось в неділю та понеділок - це вже будемо уточнювати з наближенням до цієї дати", - наголосила синоптик.

Вона додала, що поки що він - "не надто активний".

"Тому, хіба що там по західних, північних областях подекуди місцями можуть бути опади. Можливо, в нічні години, змішаної фази. Але поки що передумов для утворення тривалого снігового покриву - немає", - підсумувала Птуха.