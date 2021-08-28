Windows 11 для старых ПК и отказ Xiaomi от линейки Мi. Главное из мира технологий

Американская компания Microsoft пересмотрела свою стратегию и все-таки позволит устанавливать Windows 11 на старых компьютерах. Китайская Xiaomi отказалась от линейки смартфонов Мi, а цены на гаджеты Apple могут подняться.

Windows 11 можно будет установить на старых компьютерах

Новую операционную систему Windows 11 можно будет установить на старых компьютерах. Microsoft понизит системные требования, что позволит запускать ОС на слабых процессорах.

Предполагается, что владельцы старых ПК смогут обновиться до одиннадцатой версии через загрузку ISO-файла и ручную установку. Пока неизвестно, до каких параметров будут понижены системные требования. На сегодня они включают:

64-разрядный процессор частотой 1 ГГц с двумя, или большим количеством ядер;

4 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ свободной памяти на диске.

Цены на технику Apple могут резко подняться

Цены на гаджеты от американской компании Apple могут резко подняться. Все дело в том, что один из ее крупнейших поставщиков микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. из-за их дефицита планирует поднять цены на свою продукцию.

По данным WSJ, тайваньская компания может увеличить цены на продвинутые микросхемы на 10%, на менее продвинутые - на 20%. Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на стоимость iPhone или iPad. Сама Apple пока никак не прокомментировала этот факт.

Кроме того, стало известно, что Apple получила патент на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять гаджетами с помощью дыхания, если заняты обе руки.

Xiaomi отказалась от гаджетов линейки Мi

Китайская Xiaomi решила отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования. Недавно представленный флагман Mix 4 уже был выпущен без известной приставки.

СМИ предполагают, что от бренда Мi отказались после того, как Xiaomi на мировых рынках обошла главных конкурентов Apple и Samsung.

Samsung будет дистанционно блокировать телевизоры

Тем временем Samsung раскрыл подробности функции TV Block. С ее помощью в любой точке мира может быть заблокирован телевизор. Например, технику, которая была украдена из магазинов или со складов.

Опция блокировки активируется после того, как серийный номер добавляется в список украденных телевизоров. Затем при подключении телевизора к интернету, программа автоматически идентифицирует его. Если его серийный номер совпадает с тем, который есть в реестре, - устройство блокируется.

Чтобы восстановить работу - необходимо подтвердить его покупку.

TikTok снова увеличит продолжительность видео и запустит покупки

Социальная сеть TikTok планирует увеличить продолжительность видеороликов, на этот раз до пяти минут. Пока неизвестно, когда обновление получат все пользователи, однако есть те, кто уже имеет возможность загружать пятиминутные видео.

Также в приложении появится возможность делать покупки, но пока только для пользователей из США и Великобритании.

В приложении от Facebook появятся видеозвонки

В основное приложение Facebook будет добавлена функция аудио- и видеозвонков. Эта функция призвана уменьшить необходимость переключаться на Messenger для обмена сообщениями.

Кроме того, в Facebook прорабатывают возможность подключения к системе обмена сообщениями между Messenger и WhatsApp, как это ранее было сделано между Messenger и Instagram.

Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

Китай до конца мая 2023 года запустит 36 спутников дистанционного зондирования Земли. Отмечается, что благодаря оборудованию с высоким разрешением, аппараты будут фиксировать геологические деформации, чтобы предупреждать об обвалах, оползнях и других катастрофах, которые могут привести к последствиям.

На Марсе заметили огромный оползень

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал масштабный оползень на Марсе. На фото запечатлен 5-километровый оползень возле кратера шириной 35 км в районе Аэолис.

Предполагается, что он произошел недавно.

Фото: оползень на Марсе (esa.int)