ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет его существования

Новина українською →
Китай, Вторник 24 августа 2021 12:24
Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет его существования Фото: Xiaomi решила отказаться от бренда Mi (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования. Недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.

В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible". Возможно, после того, как техногигант в июне стал брендом №1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена. Впрочем, официальной трактовки названия бренда, со стороны Xiaomi, пока не поступало.

Напомним, что первым смартфоном компании стал Xiaomi Mi 1. На тот момент телефон стоил 1999 юаней, то есть около 308 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi
NEWS
Танки, авиация и корабли: онлайн-трансляция парада на День независимости
Танки, авиация и корабли: онлайн-трансляция парада на День независимости
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза