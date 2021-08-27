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Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старых ПК

Новина українською →
США , Пятница 27 августа 2021 22:43
Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старых ПК Фото: Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старых ПК (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергей Пышкин

Microsoft планирует не препятствовать установлению новой Windows 11 на компьютерах, которые оборудованны слабыми процессорами. Компания отредактирует минимальные системные требования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что ограничения относительно требований для установления Windows 11 будет применяться только при автоматическом обновлении операционной системы через Windows Update. Это означает, что каждый владелец старого персонального компьютера сможет обновиться до одиннадцати версии через загрузку ISO-файла и ручной установки.

Заметим, что пока минимальными требованиями для Windows 11 являются:

  • 64-разрядный процессор 1 ГГц с двумя, или большим количеством ядер;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • 64 ГБ свободной памяти на диске.

Также Microsoft планирует изменить минимальные требования к процессорам, чтобы включить в список как можно больше ЦП, которые смогут поддерживать обновления операционной системы.

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