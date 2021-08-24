G7 пригрозила талибам и назвала условие признания легитимности их власти в Афганистане

Лидеры Большой семерки (G7) на виртуальной встрече обсудили сегодня, 24 августа, ситуацию в Афганистане . В своем совместном заявлении по результатам встречи они обратились к радикальному движению "Талибан", которое установило свою власть в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое опубликовало правительство Британии .

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Британии, Канады и Европейского союза подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерение поддержать афганских беженцев, а также призвали партнеров Афганистана поддержать усилия направлены на региональную стабильность.

"В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам на протяжении последних двадцати лет, а также обеспечить безопасных выход из Афганистана", - говорится в заявлении.

Большая семерка также пригрозила "Талибану" ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушению прав человека, в частности женщин и меньшинств.

"Легитимность будущего правительства (Афганистана - ред.) будет зависеть от подхода, который он будет употреблять для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", - отмечается в заявлении G7.