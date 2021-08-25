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Samsung может дистанционно блокировать работу телевизоров: кого это заденет

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Южная Корея, Среда 25 августа 2021 19:43
Samsung может дистанционно блокировать работу телевизоров: кого это заденет Фото: Samsung может дистанционно блокировать работу телевизоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Южнокорейская компания Samsung раскрыла подробности функции TV Block. Благодаря ей техногигант может блокировать работу телевизоров собственного производства в любой точке мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA Developers.

TV Block - функция, позволяющая дистанционно блокировать работу телевизоров. Благодаря ей компания борется с кражами техники собственного производства из магазинов, или же со складов.

Пресс-служба Samsung отмечает, что технология в настоящее время установлена во всех телевизорах техногиганта.

Опция блокировки активируется после того, как серийный номер устройства добавляется в список украденных телевизоров. При подключении телевизора к интернету, программа автоматически идентифицирует его. Если его серийный номер совпадает с тем, что есть в реестре - функционал устройства блокируется.

Чтобы восстановить работу заблокированного телевизора - необходимо подтвердить его приобретение.

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