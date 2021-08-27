ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

TikTok планирует снова увеличить продолжительность видеороликов

Новина українською →
Китай, Пятница 27 августа 2021 15:05
TikTok планирует снова увеличить продолжительность видеороликов Фото: TikTok планирует снова увеличить продолжительность видеороликов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В последнее время TikTok все больше расширяет свой функционал и возможности. На этот же раз, оказалось, что приложение планирует увеличить продолжительность видеороликов до пяти минут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

По словам исследователя социальных сетей Мэтта Наварра, TikTok также рассматривает возможность того, чтобы увеличить продолжительность своих видеороликов до десяти минут.

Пока неизвестно когда обновление получат все пользователи приложения, одна есть те, кто уже имеет возможность загружать пятиминутные ролики.

Впрочем, судя по реакции фанатов платформы, не все были довольны соответствующим нововведением, поскольку это все больше напоминает функционал Youtube.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес