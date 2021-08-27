TikTok планирует снова увеличить продолжительность видеороликов

В последнее время TikTok все больше расширяет свой функционал и возможности. На этот же раз, оказалось, что приложение планирует увеличить продолжительность видеороликов до пяти минут.

По словам исследователя социальных сетей Мэтта Наварра, TikTok также рассматривает возможность того, чтобы увеличить продолжительность своих видеороликов до десяти минут.



Пока неизвестно когда обновление получат все пользователи приложения, одна есть те, кто уже имеет возможность загружать пятиминутные ролики.



Впрочем, судя по реакции фанатов платформы, не все были довольны соответствующим нововведением, поскольку это все больше напоминает функционал Youtube.