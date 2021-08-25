"Управлять дыханием". Apple придумала, как пользоваться телефоном без помощи рук

Apple получила патент на новую функцию для Apple Watch и iPhone. Согласно которому устройствами можно будет управлять с помощью дыхания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PhoneArena.

В документе указано, что такая функция поможет пользоваться телефоном или часами, если обе руки заняты.

Однако патент еще не гарантирует того, что люди скоро смогут воспользоваться данной функцией.

"Начальная дата подачи патента была 30 марта 2020 года. Тот факт, что Apple получила патент на эту технологию, не гарантирует, что мы увидим эту функцию в Apple Watch Series 7 и iPhone 13 или любом другом устройстве, которое будет выпущено в будущем", - говорится в сообщении.