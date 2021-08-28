Windows 11 для старих ПК і відмова Xiaomi від лінійки Мі. Головне зі світу технологій

Американська компанія Microsoft переглянула свою стратегію і все-таки дозволить встановлювати Windows 11 на старих комп'ютерах. Китайська Xiaomi відмовилася від лінійки смартфонів Мі, а ціни на гаджети Apple можуть піднятися.

Windows 11 можна буде встановити на старих комп'ютерах

Нову операційну систему Windows 11 можна буде встановити на старих комп'ютерах. Microsoft знизить системні вимоги, що дозволить запускати ОС на слабких процесорах.

Передбачається, що власники старих ПК зможуть оновитися до одинадцятої версії через завантаження ISO-файлу і ручну установку. Поки невідомо, до яких параметрів будуть знижені системні вимоги. На сьогодні вони включають:

64-розрядний процесор частотою 1 ГГц з двома, або більшою кількістю ядер;

4 ГБ оперативної пам'яті;

64 ГБ вільної пам'яті на диску.

Ціни на техніку Apple можуть різко піднятися

Ціни на гаджети від американської компанії Apple можуть різко піднятися. Вся справа в тому, що один з її найбільших постачальників мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. через їх дефіцит планує підняти ціни на свою продукцію.

За даними WSJ, тайванська компанія може збільшити ціни на просунуті мікросхеми на 10%, на менш просунуті - на 20%. Поки невідомо, як саме дефіцит чіпів вплине на вартість iPhone або iPad. Сама Apple поки ніяк не прокоментувала цей факт.

Крім того, стало відомо, що Apple отримала патент на нову функцію для Apple Watch та iPhone, яка дозволить управляти гаджетами за допомогою дихання, якщо зайняті обидві руки.

Xiaomi відмовилася від гаджетів лінійки Мі

Китайська Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Mi після 10 років його існування. Нещодавно представлений флагман Mix 4 вже був випущений без відомої приставки.

ЗМІ припускають, що від бренду Мі відмовилися після того, як Xiaomi на світових ринках обійшла головних конкурентів Apple і Samsung.

Samsung дистанційно блокуватиме телевізори

Тим часом Samsung розкрив подробиці функції TV Block. З її допомогою в будь-якій точці світу може бути заблокований телевізор. Наприклад, техніку, яка була вкрадена з магазинів або зі складів.

Опція блокування активується після того, як серійний номер додається в список вкрадених телевізорів. Потім при підключенні телевізора до Інтернету, програма автоматично ідентифікує його. Якщо його серійний номер збігається з тим, який є в реєстрі, - пристрій блокується.

Щоб відновити роботу - необхідно підтвердити його покупку.

TikTok знову збільшить тривалість відео і запустить покупки

Соціальна мережа TikTok планує збільшити тривалість відеороликів, на цей раз до п'яти хвилин. Поки невідомо, коли оновлення отримають всі користувачі, проте є ті, хто вже має можливість завантажувати п'ятихвилинні відео.

Також в додатку з'явиться можливість робити покупки, але поки тільки для користувачів з США і Великобританії.

У додатку від Facebook з'являться відеодзвінки

До основного додатку Facebook буде додано функцію аудіо- та відеодзвінків. Ця функція покликана зменшити необхідність перемикатися на Messenger для обміну повідомленнями.

Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.

Китай запустить 36 супутників для прогнозування стихійних лих

Китай до кінця травня 2023 року запустить 36 супутників дистанційного зондування Землі. Відзначається, що завдяки обладнанню з високою роздільною здатністю, апарати фіксуватимуть геологічні деформації, щоб попереджати про обвали, зсуви та інші катастрофи, які можуть призвести до наслідків.

На Марсі помітили величезний зсув ґрунту

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував масштабний зсув на Марсі. На фото зображений 5-кілометровий зсув біля кратера шириною 35 км в районі Аеоліс.

Передбачається, що він стався недавно.

Фото: зсув на Марсі (esa.int)