Китай запустит в космос 36 спутников, чтобы предотвращать последствия от стихийных бедствий

Китай заявил о намерении вывести на орбиту 36 спутников дистанционного зондирования Земли к концу мая 2023 года. Аппараты будут использовать для прогнозирования стихийных бедствий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Синьхуа ".

Разработчиком проекта выступает компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.

По словам заместителя заведующего Центра гидрогеологических и экогеологических исследований Китая, первый низкоорбитальный спутник дистанционного зондирования планируют запустить в космос в июне 2022 года. Уже к концу мая 2023 года на орбиту выведут всю спутниковую группу.

Отмечается, что благодаря высокому разрешению, аппараты будут фиксировать геологические деформации, чтобы предупреждать о, например, обвалах, оползнях и других катастрофах, которые могут привести к последствиям.