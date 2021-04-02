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Взрыв газа в Одессе: один пострадавший умер в больнице

Новина українською → Одесса, Пятница 02 апреля 2021 20:15
Взрыв газа в Одессе: один пострадавший умер в больнице Фото: место взрыва газа в Одессе (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе погиб один человек. Он скончался в больнице. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего при взрыве пострадали пять человек. Троих из них госпитализировали. Одна женщина, находившаяся в тяжелом состоянии, умерла. Состояние двоих медики оценивают как средней тяжести. Двух пострадавших после осмотра медиками отпустили домой.

В ведомстве отметили, что после взрыва в доме повреждены перекрытия между вторым и третьим этажами, а также частично разрушен лестничный марш. Местные власти решают вопрос по расселению и дальнейшему временному проживанию жителей аварийного подъезда.

Напомним, в Одессе 2 апреля в одной из квартир в доме на переулке Хуторской произошел взрыв газа. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 15 жильцов. Изначально сообщалось о пяти пострадавших.

По факту взрыва полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности.

Также РБК-Украина писало о взрыве на предприятии в Харькове. В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал.

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