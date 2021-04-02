Взрыв газа в Одессе: один пострадавший умер в больнице

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе погиб один человек. Он скончался в больнице. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего при взрыве пострадали пять человек. Троих из них госпитализировали. Одна женщина, находившаяся в тяжелом состоянии, умерла. Состояние двоих медики оценивают как средней тяжести. Двух пострадавших после осмотра медиками отпустили домой.

В ведомстве отметили, что после взрыва в доме повреждены перекрытия между вторым и третьим этажами, а также частично разрушен лестничный марш. Местные власти решают вопрос по расселению и дальнейшему временному проживанию жителей аварийного подъезда.