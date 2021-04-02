Взрыв газа в Одессе: полиция возбудила дело

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в многоэтажке Одессы сегодня, 2 апреля. Полиция расследует нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области .

Предварительно, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пятеро жителей дома, их госпитализировали.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели и следственно-оперативная группа местной полиции.