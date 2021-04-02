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Взрыв газа в Одессе: полиция возбудила дело

Новина українською → Одесса, Пятница 02 апреля 2021 19:01
Взрыв газа в Одессе: полиция возбудила дело Фото: полиция расследует взрыв газа в Одессе (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в многоэтажке Одессы сегодня, 2 апреля. Полиция расследует нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пятеро жителей дома, их госпитализировали.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели и следственно-оперативная группа местной полиции.

Напомним, в Одессе 2 апреля в одной из квартир в доме на переулке Хуторской произошел взрыв газа. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 15 жильцов. В результате инцидента пострадали 5 человек.

Также РБК-Украина писало о взрыве на предприятии в Харькове. В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал.

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