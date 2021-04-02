Вибух газу в Одесі: один постраждалий помер у лікарні

В результаті вибуху газу в багатоквартирному будинку в Одесі загинула одна людина. Вона померла у лікарні. Двоє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Все при вибуху постраждали п'ятеро людей. Трьох із них госпіталізували. Одна жінка, що знаходилася у важкому стані, померла. Стан двох медики оцінюють як середньої тяжкості. Двох постраждалих після огляду медиками відпустили додому.

У відомстві зазначили, що після вибуху в будинку пошкоджено перекриття між другим і третім поверхами, а також частково зруйнований сходовий марш. Місцева влада вирішує питання щодо розселення і подальшого тимчасового проживання мешканців аварійного під'їзду.