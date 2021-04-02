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Число пострадавших от взрыва в Одессе возросло

Новина українською → Одесса, Пятница 02 апреля 2021 16:48
Число пострадавших от взрыва в Одессе возросло Фото: место взрыва в Одессе (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Число пострадавших в результате взрыва в Одессе возросло до пяти. На данный момент известно, что троих из них госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на переулке Хуторской произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже. После взрыва произошел пожар, который уже потушили.

"Предварительно пострадали 5 человек (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв на предприятии по производству подсолнечного масла. В результате один человек погиб, еще один пострадал. По словам спасателей, в металлическом ангаре взорвался резервуар, здание было полностью разрушено.

До этого во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, это была ручная граната "РГД-5". Как установила полиция, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Он от полученных травм скончался на месте происшествия.

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