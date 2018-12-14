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Взрыв в Фастове: все подробности

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 10:51
Взрыв в Фастове: все подробности
Фото: в Фастове прогремел взрыв в жилом доме

При взрыве обрушились несколько этажей жилого дома

В пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. На данный момент сообщается об одном пострадавшем, погибших пока нет. 

Все подробности о взрыве в Фастове - в материале РБК-Украина. 

Взрыв в Фастове разрушил три этажа дома

Инцидент произошел в 09:20 по улице Садовая, 10.

По данным полиции, в одной из квартир произошел взрыв газа, который разрушил третий, четвертый и пятый этажи дома.

В настоящее время проводится эвакуация жителей двух подъездов. 

В Киевской ОГА отметили, что около 10 квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос отселения людей. Сейчас на месте находится главный врач Фастовского ЦРБ Андрей Герцун. 

 

На месте ЧП работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

"Стены ходуном ходили"

Жители Фастова в соцсетях сообщают, что взрыв был такой силы, что его последствия ощущались и в других домах. По данным некоторых пользователей, взорвался газовый котел. 

Кроме того, в сети пишут, что в доме якобы находился магазин с электротоварами.Взрыв в Фастове: все подробности

Что известно о пострадавших в Фастове

На данный момент известно, что при взрыве в Фастове пострадал один человек. По словам пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Информации о погибших нет.

"Пока есть один пострадавший, наши работники проводят разбор завалов. Информация пока остается такой: один пострадавший, погибших нет", - сообщила она.

Эвакуация жителей Фастова 

Взрыв в Фастове: в ГСЧС сообщили об одном пострадавшем В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка  
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