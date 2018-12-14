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Взрыв в Фастове: жильцов дома эвакуируют в больницу

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 11:09
Взрыв в Фастове: жильцов дома эвакуируют в больницу
Фото: взрыв в Фастове (kv.npu.gov.ua)

В больнице обустраивают места для приема людей

В Фастове жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Фастовского городского совета.

Взрыв в Фастове: жильцов дома эвакуируют в больницу

Указано, что эвакопункт организован в помещении больницы по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

"По информации ГСЧС: по состоянию на 10:30 10 человек эвакуированы, есть один пострадавший. Жертв нет. Сейчас происходит эвакуация жильцов дома. На месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.

Горсовет призывает жителей Фастова помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.

"Задействована спасательная техника не только Фастова, но и Гребенки, Боровой, Василькова, Белой Церкви. Работают две единицы техники РЭС, 4 единицы техники газовой службы, скорая помощь. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в результате взрыва в Фастове (Киевская область) пострадал один человек. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, погибших нет.

Взрыв в Фастове: все подробности Взрыв в Фастове: в ГСЧС сообщили об одном пострадавшем
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