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Разрушенный в Фастове дом обесточили и отключили от газа

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 14:18
Разрушенный в Фастове дом обесточили и отключили от газа
Фото: взрыв в Фастове (dsns.gov.ua)

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 193 человека и 41 единицу техники

Пятиэтажный дом, который был разрушен в результате взрыва в Фастове, полностью отключили от электро-, газо- и теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что к проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 193 человека и 41 ед. техники, в том числе от ГСЧС привлечено 90 человек и 23 ед. техники, в том числе кинолог с собакой.

 

Фото: место взрыва

"Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего до пятого этажей. Пострадал 1 человек. Эвакуированы из подъезда дома около 10 человек. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Фастове (Киевская область) спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома на улице Садовая, 10. Так, в результате взрыва в Фастове пострадал один человек - мужчина выпал с 5 этажа дома и повредил ногу.

Как писало РБК-Украина, по информации ГСЧС, из дома эвакуировали 10 человек. Людей эвакуируют в больницу.

Кроме того, сообщалось, что в Фастове (Киевская область), где сегодня утром произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, полиция обеспечивает охрану публичного порядка от возможных проявлений мародерства.

Появились фото и видео с места взрыва в Фастове Из-за взрыва в Фастове мужчина выпал с 5 этажа
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