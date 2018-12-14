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Взрыв в Фастове: эвакуировали 70 жильцов дома

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 15:14
Взрыв в Фастове: эвакуировали 70 жильцов дома
Фото: взрыв дома в Фастове (dsns.gov.ua)

Сотрудники ГСЧС продолжают поиски пострадавших под завалами

Семьдесят жителей пятиэтажного дома, который был разрушен в результате взрыва в Фастове, были эвакуированы. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

Сотрудники продолжают поиски пострадавших под завалами.

"По состоянию на сейчас и остался один пострадавший. Однако поисковые работы продолжаются. После инцидента около 70 человек были эвакуированы. Нежилая площадь (квартиры, пострадавшие в результате взрыва) пока устанавливается, их количество неизвестно", - сказала она.

Напомним, в Фастове пятиэтажный дом, в котором произошел взрыв, полностью отключили от электро-, газо- и теплоснабжения.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Фастове жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют в больницу. Отмечалось, что эвакопункт организован в помещении больницы по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

Кроме того, сообщалось, что в Фастове (Киевская область), где сегодня утром произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

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