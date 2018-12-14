Вибух в Фастові: всі подробиці

Фото: Через вибух у Фастові обвалилася частина будинку (facebook.com/radafastiv)

Під час вибуху обрушилися кілька поверхів житлового будинку

У п'ятницю вранці, 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибух стався через витік побутового газу. На даний момент повідомляється про одного постраждалого, загиблих поки немає.

Всі подробиці вибуху у Фастові - в матеріалі РБК-Україна.

Вибух у Фастові зруйнував три поверхи будинку

Інцидент стався о 09:20 по вулиці Садова,10.

За даними поліції, в одній із квартир стався вибух газу, який зруйнував третій, четвертий і п'ятий поверхи будинку.

В даний час проводиться евакуація жителів двох під'їздів.

У Київській ОДА зазначили, що близько 10 квартир залишилися без вікон, терміново розглядається питання відселення людей. Зараз на місці знаходиться головний лікар Фастівської ЦРЛ Андрій Герцун.

На місці ЧП працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки.

Що відомо про постраждалих у Фастові

На даний момент відомо, що при вибуху в Фастові постраждала одна людина. За словами прес-секретаря ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, вибух стався через витік побутового газу. Інформації про загиблих немає.

Рятувальники проводять розбір завалів.

Решту мешканців будинку в Фастові евакуюють в лікарню (по вулиці Київська, 57). Зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Міськрада закликає мешканців Фастова допомогти постраждалим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

"Задіяна рятувальна техніка не тільки Фастова, але й Гребінки, Борової, Василькова, Білої Церкви. Працюють дві одиниці техніки РЕЗ, 4 одиниці техніки газової служби, швидка допомога. Поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства", - повідомляють в ДСНС.

"Стіни ходором ходили"

Мешканці Фастова в соцмережах повідомляють, що вибух був такої сили, що його наслідки відчувалися і в інших будинках. За даними деяких користувачів, вибухнув газовий котел.

Крім того, в мережі пишуть, що в будинку нібито знаходився магазин з електротоварами.

Що відомо про постраждалих у Фастові

На даний момент відомо, що при вибуху в Фастові постраждала одна людина. За словами прес-секретаря ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, вибух стався через витік побутового газу. Інформації про загиблих немає.

Рятувальники проводять розбір завалів.

Решту мешканців будинку в Фастові евакуюють в лікарню (по вулиці Київська, 57). Зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Міськрада закликає мешканців Фастова допомогти постраждалим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

"Задіяна рятувальна техніка не тільки Фастова, але й Гребінки, Борової, Василькова, Білої Церкви. Працюють дві одиниці техніки РЕЗ, 4 одиниці техніки газової служби, швидка допомога. Поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства", - повідомляють в ДСНС.