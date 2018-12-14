Из-за взрыва в Фастове мужчина выпал с 5 этажа

Фото: последствия взрыва (dsns.gov.ua)

Мужчина получил травму ноги

В Фастове (Киевская область) во время взрыва в пятиэтажке мужчина выпал с 5 этажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Как отмечается, мужчина получил травму ноги. О других пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия продолжают работать полиция, медики, спасатели, специалисты-взрывотехники. Туда направляется кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли. Полиция обеспечивает охрану публичного порядка от возможных проявлений мародерства.

Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9:15.

Как писало РБК-Украина ранее сегодня, около девяти часов утра в Фастове произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел по улице Садовая,10.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечалось, что на третьем этаже произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют в больницу. Эвакопункт организован в помещении больницы, по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей. Проводится эвакуация жителей двух подъездов. Всего эвакуировано 10 человек.