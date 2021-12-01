Выступление Зеленского в Раде: Стрихарский подытожил планы президента
В Верховной раде состоялось ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины. Народный депутат Андрей Стрихарский рассказал о главных моментах, на которых акцентировал внимание президент.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа в Facebook.
По словам Стрихарского, послание Зеленского касалось прежде всего как внутренней, так и внешней политики.
А именно:
Внутренняя политика
- Впервые за всю историю Независимости до 10 декабря по инициативе президента Украины будет вынесен законопроект об экономическом паспорте украинца. Законопроект будет предусматривать перерасчет оплаты за использование недр на счета детей, рожденных в Украине. После достижения 18-летнего возраста, средства можно использовать на получение образования в украинских вузах или приобретение собственного жилья.
- Начало в 2022 году станет стартом для программы большой термомодернизации. Массовое утепление фасадов станет предохранителем от роста цен на энергоресурсы.
- Повышение прожиточного минимума до уровня 6,5 тыс. грн.
- Промежуточные результаты реформы "Большой стройки": построено 13 тыс. км дорог. Столько же планируется выстроить в последующие 2 года. По программе предусмотрено строительство 810 мостов и мостовых переходов.
- Авиационная отрасль пополнится созданием украинского национального авиаперевозчика, а также строительством региональных и международных аэропортов.
- "Крымская платформа": Украина ожидает закрепления Крымской платформы в резолюции Генассамблеи ООН и предоставления статуса международной организации.
- Запуск Дія.City: Украина станет второй страной в мире, которая в сотрудничестве с Apple проведет электронную перепись населения.
Внешняя политика
- Реализация проекта развития ВМЗ Украины с Великобританией, строительство с Турцией первого корвета для МВД и продолжение сотрудничества с НАТО.
- Внесение на рассмотрение парламента законопроекта о множественном гражданстве: украинцы имеют право избирать гражданство и быть избранными. Законопроектом разрешается иметь двойное гражданство и запрещается любая дискриминация лиц, являющихся гражданами нескольких государств.
"После выступления с ежегодным посланием в Верховную раду президент Украины вручил государственные награды и присвоил почетные звания по случаю 30-летия проведения Всеукраинского референдума по провозглашению независимости Украины", - добавил Стрихарский.
Как сообщалось, ранее Стрихарский рассказал подробности съезда "Слуги народа".