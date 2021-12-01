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Зеленский анонсировал большую термомодернизацию в 2022 году: о чем идет речь

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Киев, Среда 01 декабря 2021 10:28
Зеленский анонсировал большую термомодернизацию в 2022 году: о чем идет речь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение крупной термомодернизации в следующем году. Она, в частности, будет охватывать утепление школ и детских садов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время выступления в Раде.

"В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и позволит нам впервые получить настоящую энергетическую независимость", - сказал Зеленский.

Напомним, во время выступления президент Украины Владимир Зелеленский предложил направить средства для использования украинских недр на образование детей. Денежные средства будут на персональных счетах.

Добавим, что Зеленский также анонсировал повышение зарплаты для врачей. Заработную плату для врачей поднимут с 1 января.

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