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Национальная авиакомпания UNA выполнит первый рейс в 2022 году, - Зеленский

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Киев, Среда 01 декабря 2021 14:30
Национальная авиакомпания UNA выполнит первый рейс в 2022 году, - Зеленский Фото: UNA выполнит первый рейс в 2022 году (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Национальный авиаперевозчик Ukrainian National Airlines (UNA), о создание которого в рамках программы "Большая стройка" недавно объявил глава государства Владимир Зеленский, начнет выполнять рейсы в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году. К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 новых современных суден", - сказал глава государства.

Национальная авиакомпания UNA, по словам президента, будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы. Последнему поспособствует соглашение об открытом небе с ЕС, известное как "авиационный безвиз".

"UNA обязательно приземлится в ЕС", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, UNA будет функционировать как государственное акционерное предприятие. Это позволит привлекать частный капитал и быстрее развиваться.

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