Виступ Зеленського у Раді: Стріхарський підсумував плани президента
У Верховній раді відбулося щорічне послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України. Народний депутат Андрій Стрихарський розповів про головні моменти, на яких акцентував увагу президент.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост нардепа у Facebook.
За словами Стріхарського, послання Зеленського стосувалось насамперед, як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
А саме:
Внутрішня політика
- Вперше за всю історію Незалежності до 10-го грудня за ініціативи Президента України буде винесений законопроект про економічний паспорт українця. Законопроект передбачатиме перерахунок оплати за використання надр на рахунки дітей, народжених в Україні. Після досягнення 18-річного віку, кошти можливо використати на отримання освіти в українських ВНЗ або придбання власного житла.
- Початок у 2022 році стане стартом для програми великої термомодернізації. Масове утеплення фасадів стане запобіжником від подальшого зростання цін на енергоресурси.
- Підвищення прожиткового мінімуму до рівня 6,5 тис. грн.
- Проміжні результати впровадження реформи "Великого будівництва": побудовано 13 тис. км доріг. Стільки ж планується побудувати в наступні 2 роки. За програмою передбачено зведення 810 мостів та мостових переходів.
- Авіаційна галузь поповниться створенням українського національного авіаперевізника, а також будівництвом регіональних та міжнародного аеропортів.
- "Кримська платформа": Україна очікує на закріплення Кримської платформи у резолюції Генасамблеї ООН та надання статусу міжнародної організації.
- Запуск Дія.City: Україна стане другою країною у світі, яка у співпраці з Apple проведе електронний перепис населення.
Зовнішня політика
- Реалізація проекту розвитку ВМЗ України з Великою Британією, будівництво з Туреччиною першого корвету для МВС та продовження співпраці з НАТО.
- Внесення на розгляд парламенту законопроекту щодо множинного громадянства: українці мають право обирати громадянство та бути обраними. Законопроектом дозволяється мати подвійне громадянство і забороняється будь-яка дискримінація осіб, які є громадянами декількох держав.
"Після виступу зі щорічним посланням до Верховної ради президент України вручив державні нагороди та надав почесні звання з нагоди 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України", - додав Стріхарський.
Як повідомлялося, раніше Стріхарський розповів подробиці з'їзду "Слуги народу".