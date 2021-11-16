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Стрихарский рассказал подробности съезда "Слуги народа": партию ждет перезагрузка

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 18:31
Стрихарский рассказал подробности съезда "Слуги народа": партию ждет перезагрузка Фото: Андрей Стрихарский вместе с Еленой Шуляк на съезде (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

XIII съезд партии "Слуга народа" ознаменовался несколькими важными событиями - избранием новой главы, депутатов и ускорением выполнения направлений предвыборной программы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"Политическая сила должна трансформироваться в соответствии с политическими вызовами. Поэтому во время очередного съезда были приняты соответствующие решения: разработка новой редакции Устава партии, которая будет предусматривать перезагрузку Политсовета, создание партийной Дисциплинарной комиссии и высшего руководящего органа партии", - рассказал нардеп.

По его словам, также предусмотрена разработка законопроектов по направлениям:

  • пенсионное страхование;
  • наказание за коррупционные действия в ВСУ и Минобороны;
  • материальное обеспечение работников образования;
  • рациональное обращение с отходами и строительство мусороперерабатывающих заводов;
  • внедрение неотвратимости наказаний работникам силового блока и прокуратуры за превышение служебных полномочий.

Также Стрихарский поздравил новую главу партии Елену Шуляк с избранием на должность и новых депутатов, которые недавно присоединились к депутатскому корпусу: Сергея Кострийчука, Сергею Козыра и Виталия Войцеховского.

"Депутаты приняли присяги и официально присоединились к команде "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - добавил политик.

Стрихарский рассказал подробности съезда &quot;Слуги народа&quot;: партию ждет перезагрузка

Как сообщалось, на съезде политической партии "Слуга народа" избрали нового главу партии. Ей стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

При этом ее предшественник Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины.

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Андрей Стрихарский
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