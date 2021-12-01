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Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать

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Украина, Среда 01 декабря 2021 10:22
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зелеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей. Средства на персональных счетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время послания к Раде, которое транслировалось в Youtube.

"Средства за использование украинских недр будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины", - сказал он.

Он сообщил, что это средства от принятого законопроекта 5600. "До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца", - отметил президент.

По его словам, после достижения совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

Напомним, Верховная рада 30 ноября приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ 5600 касается как предприятий, так граждан Украины.

В ходе рассмотрения законопроекта из документа была исключена поправка №97 о формуле расчета ставок ренты на руду. Поправку исключили по предложению народного депутата Давида Арахамии, который заявил, что "нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе".

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