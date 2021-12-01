Обращение Зеленского к Верховной Раде: онлайн
Сегодня, 1 декабря президент Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде. Среди тем традиционного обращения к парламентариям – ситуация внутри страны и положение Украины на международной арене.
Все подробности выступления – в трансляции РБК-Украина.
Что известно о послании Зеленского
Обращение президента Украины к Раде предусмотрено Конституцией и происходит ежегодно.
В 2021 году выступление Владимира Зеленского в парламенте состоится в среду, 1 декабря. Начало в 10:00.
Послание главы государства касается текущего внутреннего и внешнего положения Украины.
На заседание ВР пригласили представителей общественности
Офис президента направил на согласование ВР список из более 80 человек для участия в торжественном заседании парламента 1 декабря. Их предложено пригласить для "наиболее широкого представления общества" во время ежегодного обращения Владимира Зеленского.
В списке указаны фамилии преподавателей, медиков, представителей общественных организаций, ветеранов боевых действий, членов семей погибших военных.
О подобной инициативе Зеленский говорил во время своего прошлогоднего выступления в Раде.
Военное положение и госпереворот: громкие заявления накануне обращения президента
Во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский опроверг слухи о военном положении, которые распространялись в СМИ на фоне информации о возможном вторжении РФ.
Президент сказал, что подобные сообщения пугают людей и обрушивают украинские рынки, поскольку после фразы "военное положение" инвесторы начинают уходить.
При этом на пресс-конференции глава государства сделал заявление о подготовке государственного переворота в Украине.
Зеленский сообщил, что получил агентурные сведения о готовящемся госперевороте 1-2 декабря с привлечением Рината Ахметова.
Однако президент уточнил, что "говорить и делиться информацией не имеет права". СБУ уже начала расследование по факту подготовки государственного переворота.
О чем говорил Зеленский в Раде в прошлом году
В 2020 году обращение президента планировалось на апрель, но из-за карантина состоялось только 20 октября, когда ВР вернулась к обычному режиму работы.
Владимир Зеленский отчитался о стратегических направлениях развития страны. Главные темы послания: внедрение цифрового паспорта и госуслуг онлайн в Дие, продолжение программы "Большая стройка", ситуация на Донбассе, создание Крымской платформы.
Президент рассказал о результатах аудита государства, заявив о необходимости уменьшить государственную долю в экономике и развивать государственно-частное партнерство.
Формат послания изменится
Во время обращения к народным депутатам в 2020 году глава государства отметил, что пришло время менять традиции. Первым шагом к этому стало внедрение QR-кода, по которому нардепы могли скачать полный текст обращения, вместо использования бумажной версии
Также президент выразил желание отчитываться непосредственно перед теми, "кто нанял его на 5 лет".
Зеленский предложил с 2021 года приглашать в Раду представителей разных профессий и возрастов из регионов, рассказывать им о сделанном и презентовать планы на будущее.
Напомним, 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.