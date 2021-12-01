Обращение Зеленского к Верховной Раде: онлайн

Сегодня, 1 декабря президент Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде. Среди тем традиционного обращения к парламентариям – ситуация внутри страны и положение Украины на международной арене.

Все подробности выступления – в трансляции РБК-Украина.

Что известно о послании Зеленского

Обращение президента Украины к Раде предусмотрено Конституцией и происходит ежегодно.

В 2021 году выступление Владимира Зеленского в парламенте состоится в среду, 1 декабря. Начало в 10:00.

Послание главы государства касается текущего внутреннего и внешнего положения Украины.

На заседание ВР пригласили представителей общественности

Офис президента направил на согласование ВР список из более 80 человек для участия в торжественном заседании парламента 1 декабря. Их предложено пригласить для "наиболее широкого представления общества" во время ежегодного обращения Владимира Зеленского.

В списке указаны фамилии преподавателей, медиков, представителей общественных организаций, ветеранов боевых действий, членов семей погибших военных.

О подобной инициативе Зеленский говорил во время своего прошлогоднего выступления в Раде.

Военное положение и госпереворот: громкие заявления накануне обращения президента

Во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский опроверг слухи о военном положении, которые распространялись в СМИ на фоне информации о возможном вторжении РФ.

Президент сказал, что подобные сообщения пугают людей и обрушивают украинские рынки, поскольку после фразы "военное положение" инвесторы начинают уходить.

При этом на пресс-конференции глава государства сделал заявление о подготовке государственного переворота в Украине.

Зеленский сообщил, что получил агентурные сведения о готовящемся госперевороте 1-2 декабря с привлечением Рината Ахметова.

Однако президент уточнил, что "говорить и делиться информацией не имеет права". СБУ уже начала расследование по факту подготовки государственного переворота.

О чем говорил Зеленский в Раде в прошлом году

В 2020 году обращение президента планировалось на апрель, но из-за карантина состоялось только 20 октября, когда ВР вернулась к обычному режиму работы.

Владимир Зеленский отчитался о стратегических направлениях развития страны. Главные темы послания: внедрение цифрового паспорта и госуслуг онлайн в Дие, продолжение программы "Большая стройка", ситуация на Донбассе, создание Крымской платформы.

Президент рассказал о результатах аудита государства, заявив о необходимости уменьшить государственную долю в экономике и развивать государственно-частное партнерство.

Формат послания изменится

Во время обращения к народным депутатам в 2020 году глава государства отметил, что пришло время менять традиции. Первым шагом к этому стало внедрение QR-кода, по которому нардепы могли скачать полный текст обращения, вместо использования бумажной версии

Также президент выразил желание отчитываться непосредственно перед теми, "кто нанял его на 5 лет".

Зеленский предложил с 2021 года приглашать в Раду представителей разных профессий и возрастов из регионов, рассказывать им о сделанном и презентовать планы на будущее.