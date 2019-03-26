Выборы в Украине: главные новости дня

До выборов в Украине остается меньше недели: боевики готовятся к протестам, журналисты расследую формирование так называемых "сеток", а правозащитники назвали главные вызовы для президента после выборов. Все главные новости за сегодня, 26 марта, - в материале РБК-Украина.

Кандидаты в президенты потратили 1,2 млрд гривен на кампании

Как сообщили в Комитете избирателей Украины, по данным финотчетов кандидатов об использовании средств избирательного фонда, 44 кандидата на пост президента на выборах в Украине официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен.

НАПК выявило нарушения в финотчетах кандидатов в президенты

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов в президенты, по результатам которого были выявлены нарушения в 17 отчетах. Самыми распространенными нарушениями в НАПК назвали наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполноту данных.

Журналисты заявили о связи окружения Порошенко с подкупом избирателей

По данным расследования Bihus.Info, окружение Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые собрали персональные данные избирателей под видом опросов. Целью таких действий было формирование так называемых "сеток".

Правозащитники назвали вызовы для будущего президента

Согласно заявлению правозащитной организация Human Rights Watch, победитель президентских выборов в Украине должен быть готов к решению широкого круга вопросов в области прав человека, свободы слова. Кроме того, в HRW еще одним вызовом назвали угрозы безопасности жителям Донбасса.

У Зеленского, Тимошенко и Порошенко спрогнозировали ситуацию во втором туре

Источники РБК-Украина в штабе Владимира Зеленского заявили, что для его команды непринципиально, кто вместе с Зеленским выйдет во второй тур. Вместе с тем, в качестве оппонента во втором туре, который в случае проведения состоится 21 апреля, хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

Вместе с тем, в материале РБК-Украина "Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко" говорится о том, что у Юлии Тимошенко полагают, что во второй тур она выйдет вместе с Петром Порошенко. Результат Зеленского у Тимошенко прогнозировать не берутся, поскольку решающими факторами станут явка молодежи и защита результатов голосования.

В штабе Петра Порошенко позитивно оцениваяют шансы действующего главы государства во втором туре. Вместе с тем, назвать имя соперника в финале пока затрудняются.

Разведка сообщает о подготовке боевиков к протестам во время выборов

По данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе создают специальные отряды для подавления возможных акций в ходе выборов в Украине. К созданию отрядов привлечены инструкторы Федеральной службы безопасности РФ.