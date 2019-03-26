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Кандидаты потратили более миллиарда гривен в ходе кампании

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 10:53
Кандидаты потратили более миллиарда гривен в ходе кампании
Иллюстративное фото (УНИАН)

При этом семь кандидатов пока официально не совершали никаких расходов во время кампании

Согласно промежуточным финансовым отчетам кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии 25 марта, 44 кандидата на пост главы государства на выборах президента Украины официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в своем Facebook.

Указано, что большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ. На это было направлено 853 миллионов гривен.

Кандидаты потратили более миллиарда гривен в ходе кампании

"В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%)", - проинформировали в КИУ.

При этом в абсолютном отношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн), Юлия Тимошенко (118 млн), Александр Вилкул (97 млн), Сергей Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 млн), Анатолий Гриценко (52 млн). Юрий Бойко потратил на рекламу 39 млн, Александр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинский - 11 млн, Евгений Мураев - 11 млн, Андрей Садовый - 10 млн.

Кроме того, 7 кандидатов пока официально не совершали никаких расходов во время кампании.

"Не потратили ни одной гривны Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев", - говорится в сообщении.

В КИУ подчеркивают, что неофициальные расходы еще больше. Указывается, что традиционно в отчетах не отражены расходы кандитатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей.

"Что касается значительных затрат на рекламу, то это свидетельствует о низком качестве кампании. На рекламу была потрачена каждая вторая гривна из избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. Законодательство некоторых стран Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или платная политическая реклама вообще запрещена", - пояснил глава комитета Алексей Кошель.

Напомним, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК выявило недостатки в декларациях в почти всех кандидатов в президенты Украины 2019.

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