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В штабе Зеленского спрогнозировали ситуацию во втором туре выборов

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 10:16
В штабе Зеленского спрогнозировали ситуацию во втором туре выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Команде Зеленского непринципиально, с кем бороться во втором туре

Для команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского непринципиально, кто станет его оппонентом во втором туре выборов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко".

В частности, собеседники РБК-Украина в штабе Зеленского уверяют, что для них непринципиально, с кем выходить во второй тур выборов - с Юлией Тимошенко или Петром Порошенко. Однако в качестве оппонента на голосовании 21 апреля вообще хотели бы видеть Анатолия Гриценко.

"Это была бы честная и продуктивная конкуренция, между "новым" лицом в политике и самым порядочным и конструктивным представителем "старой системы", - говорит собеседник.

Отметим, в интервью РБК-Украина Гриценко также заявил, что "интереснее всего во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский". Вместе с тем он резко раскритиковал потенциального оппонента и вызвал его на дебаты.

В то же время в штабе Зеленского признают, что поздний старт кампании мог стать ошибкой, и команде кандидата следовало раньше начать отстраивать структуры и мобилизовать сторонников для защиты результата выборов.

За неделю до голосования у Зеленского видят две главные задачи - это мобилизация электората и защита результатов. Чтобы мотивировать избирателей, в первую очередь, молодежь, штаб запустил серию роликов под общим тэгом "Непроевыборы", в которых в доступной форме рассказывается, как голосовать не по месту прописки, как проверить себя в списках избирателей, почему с участков не будут забирать в армию и зачем вообще приходить на выборы.

Напомним, ранее у президента Петра Порошенко спрогнозировали действия Верховной рады в случае победы Зеленского. В его команде уверены, что парламент до осенних выборов вряд ли будет в отношении него предпринимать какие-либо радикальные действия.

По данным опроса КМИС, если Зеленский выйдет во второй тур выборов 2019, он победит любого из своих возможных соперников.

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