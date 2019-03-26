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В ОРДЛО готовятся к протестам в ходе выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 13:27
В ОРДЛО готовятся к протестам в ходе выборов в Украине
Фото: боевики на Донбассе (vk.com/sdd_sevastopol)

Перед выборами в Украине на оккупированном Донбассе создают спецотряды

На оккупированном Донбассе создают спецотряды для подавления возможных акций в ходе выборов в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Гуцуляк отметил, что оккупационная администрация на Донбассе принимает меры для предотвращения гражданского неповиновения в ходе выборов президента Украины. В частности, для усиления полицейского режима в населенных пунктах оккупированного Донбасса создаются специальные отряды при помощи инструкторов российской Федеральной службы безопасности.

Предполагается, что в дальнейшем эти отряды войдут в незаконные вооруженные формирования.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что боевики готовят массовые акции в день выборов в Украине. Кроме того, на пунктах пропуска они уже усилили меры по проверке граждан, которые пересекают линию разграничения. Также разведка сообщила, что жителями Донбасса проводятся "профилактические беседы", им рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную территорию в период голосования.

 

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