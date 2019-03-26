ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

HRW назвала вызовы для победителя выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 13:04
HRW назвала вызовы для победителя выборов в Украине
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Победителю выборов в Украине придется решить ряд проблем в области прав человека

Победитель выборов в Украине, первый тур которых пройдет 31 марта, столкнется с рядом серьезных проблем в области прав человека. Об этом говорится в заявлении правозащитной организация Human Rights Watch (HRW).

Правозащитники отмечают, что победитель президентских выборов должен быть готов решить широкий круг вопросов в области прав человека, которые имеют большое значение для будущего Украины как правового государства.

В частности, HRW обращает внимание на то, что в Украине под давлением находится свобода слова, фиксируются нападения на журналистов, а некоторым иностранным журналистам запретили въезд. Кроме того, растет число нападений на активистов, которые борются с коррупцией.

По наблюдениям HRW, в Украине также увеличилось количество преступлений на почве ненависти, в том числе, нападения на ЛГБТ и ромов. Еще одним вызовом в HRW назвали угрозы безопасности жителям в зоне конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. человек.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что послы G7 обеспокоены возможностью срыва выборов президента.

 

"Сетки" для подкупа избирателей связаны с Порошенко, - расследование В штабе Зеленского спрогнозировали ситуацию во втором туре выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко права человекавыборыHuman Rights Watch
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь