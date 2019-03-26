В 17 финотчетах кандидатов в президенты выявлены нарушения

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Среди выявленных нарушений, в частности, неполнота данных, указанных в отчете

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах. Об этом сообщает со посиланнням на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что 25 марта на внеочередном заседании был утвержден анализ промежуточных финансовых отчетов.

Самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполнота данных, указанных в отчете.

Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядку представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в частности о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос (согласно ст. 15 ЗУ "О политических партиях в Украине", ст. 43 ЗУ "О выборах Президента Украины").

Ранее сообщалось, что НАПК и ЦИК создали специальную рабочую группу по контролю за формированием избирательных фондов кандидатов и для проверки финансовых отчетов.

РБК-Украина писало, что НАПК выявило недостатки в декларациях в почти всех кандидатов в президенты Украины 2019.

Напомним, НАПК направило в суд админпротоколы в отношении восьми лиц за несоблюдение требований законодательства относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, совместительства и совмещения с другими видами деятельности, получения подарков, а также невыполнение законных требований агентства. Среди них - кандидат в президенты Сергей Тарута.